Deutschland will in der klimafreundlichen Wasserstoff-Technologie weltweit führend werden und will dafür die industrielle Produktion vorantreiben. Die Bundesregierung beschloss nach monatelangem Ringen am Mittwoch die "Nationale Wasserstoffstrategie" für Produktion und Einsatz des Brennstoffs. Aus dem Corona-Konjunkturpaket sind allein neun Milliarden Euro zur Umsetzung des Konzepts vorgesehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Aber meine Damen und Herren, wir müssen die Energiewende und den Klimaschutz auf eine neue qualitative Stufe heben. Und das gelingt uns mit dem Einsatz von Wasserstoff, genauer gesagt von grünem Wasserstoff in der Energieerzeugung und in der Energieverschwendung. Wir kommen damit einen Quantensprung weiter und wir wollen bei den neuen Wasserstoff-Technologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein." Bei der Wasserstoff-Produktion mit erneuerbarer Energie soll auch das europäische Ausland und Afrika eine Rolle spielen. Mit Marokko wurde ein Vertrag für die erste Produktionsanlage in Afrika geschlossen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller: "Denn es geht auch, das möchte ich als Entwicklungsminister sagen an die marokkanischen afrikanischen Freunde, natürlich um eine klimaneutrale Sicherstellung der Energieversorgung in ihren Ländern und um eine Partnerschaft mit Europa." Klar ist, dass mittelfristig Wasserstoff etwa aus sonnen- und windreichen Gegenden Südeuropas oder Afrikas importiert werden muss. Erneuerbare Energien aus Deutschland werden dies allein nicht leisten können, weil für die Wasserstoff-Produktion ein sehr große Menge benötigt wird.