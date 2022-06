STORY: Deutschland wird den militärischen Schutz für Litauen mit Blick auf eine mögliche russische Bedrohung deutlich ausbauen. Das vereinbarten Bundeskanzler Scholz und der litauische Präsident Nauseda am Dienstag bei einem Besuch des Kanzlers in Litauen. Nach Angaben aus Regierungskreisen soll die Präsenz der Bundeswehrsoldaten im Rahmen der sogenannten Nato Enhanced forward presence in Litauen selbst von derzeit 1.000 auf rund 1.500 Soldaten aufgestockt werden. Der Bundeskanzler bei seinem Besuch der in Rukla stationierten Bundeswehrsoldaten. "Wir haben uns entschieden, dass wir, zusammen mit der Regierung, hier die Präsenz weiter ausbauen, indem wir insbesondere Führungsstrukturen hier etablieren. Indem wir dafür sorgen, dass intensiv trainiert wird. Dass wir immer wieder genügend Soldaten hier vor Ort präsent haben könnten, indem wir sie direkt verknüpfen mit Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, die für diesen Bereich dann mit zuständig sind. Das erhöht die Einsatzfähigkeit enorm. Und ist dann auch genau das, was unsere Freunde hier vor Ort von uns erbeten haben." Insgesamt will Deutschland künftig eine "robuste und kampfbereite" Brigade in einer Stärke von rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten für den Schutz Litauens abstellen. Von dieser Brigade soll ein Großteil in Deutschland stationiert, aber fest für den Einsatz in dem baltischen Land abgestellt werden. Dies soll vor allem eine schnelle Einsatzbereitschaft gewährleisten. Scholz betonte bei seinem Besuch, man werde jeden Zentimeter des Bodens von Nato-Gebiet verteidigen.

