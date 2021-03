Training am Mittwoch in Duisburg. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw muss in sieben Tagen drei WM-Qualifikationsspiele bestreiten. Das erste am Donnerstag gegen Island. Doch die Erinnerungen an das denkwürdige 0:6 gegen Spanien jüngst klingen noch nach. Daher will Löw, dass man bei den Spielen nun einen Hauch von Aufbruchsstimmung in der Mannschaft spürt. Löw auf der Pressekonferenz am Mittwoch in Düsseldorf. "Nachdem wir im November sehr schlecht aus diesem Jahr raus sind, mit einer sehr großen Enttäuschung und auch mit Wut, erwarte ich eine Reaktion von der Mannschaft, dass wir die Spiele jetzt so angehen, dass wir da jetzt alles in die Waagschale, was notwendig ist, unsere fußballerische Klasse, die wir haben, dass wir diese Akzente auch ins Spiel bringen. Und dass wir auch, was die anderen Bereiche betrifft, das Kämpferische, das Läuferische, wirklich da auch zeigen, dass wir schon auch eine leidenschaftliche Mannschaft sind." Und natürlich geht es unterm Strich darum, die WM-Qualifikation zu schaffen. Dafür muss die Nationalmannschaft in den folgenden Tagen auch noch gegen Rumänien und Nordmazedonien antreten. Aber erstmal steht Island auf dem Programm. Das Team hat schon so manchen Gegner zum Verzweifeln gebracht und darf daher nicht unterschätzt werden. Anpfiff ist am Donnerstag in Duisburg um 20:45 Uhr.

