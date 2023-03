STORY: Thilo Kehrer und Serge Gnabry werden beim Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen Belgien am Dienstagabend in Köln in der Startelf stehen. So viel hat Bundestrainer Hansi Flick schon verraten. Nico Schlotterbeck und Kai Haverzt fallen dagegen angeschlagen aus und sind bereits aus dem Kreise der Nationalmannschaft abgereist. Daneben solle es im Vergleich zum 2:0 Sieg gegen Peru am Samstag nicht zu viele Veränderungen geben, sagte Flick. Das Experiment, viele neue Spieler zur Nationalmannschaft einzuladen, sei aus seiner Sicht aber gelungen: "Wir haben uns Überlegungen gemacht, natürlich, wie wir die Mannschaft zusammenstellen. Und wen wir neues sehen wollen. Und genau das, was wir uns erhofft haben, ist letztendlich auch eingetreten. Alle, die da waren, haben wirklich befreit aufgestellt, mit Selbstvertrauen gespielt. Es ist einfach, eine gute, erfrischende Atmosphäre, die wir gerade sehen. Es ist Energie, die da ist. Von daher sind wir auch mit dem, was sie uns gezeigt haben, angeboten haben, sehr zufrieden." Auf die Einsatzzeiten der Bayern- und BVB-Profis will Flick keine besondere Rücksicht nehmen. Auch wenn beide Mannschaften am Samstagabend in München im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga aufeinander treffen. "Es ist so, dass wir für uns und das wissen die Spieler auch, jeder einzelne, der dabei ist, der in Dortmund spielt, der in Bayern spielt, der kann alle drei, vier Tage Fußball spielen. Das ist überhaupt kein Problem für sie. Also auch nichts Neues. Und deswegen ist eine Sache, die wir jetzt nicht so geplant haben. Wir haben da jetzt nicht gesagt, wir machen da einen genauen Plan, wer wie viele Minuten spielt." Der deutsche Gegner Belgien gehört laut Flick zu den fußballerisch besten Mannschaften der Welt, die viele Stars in ihren Reihen hat. Zuletzt hatten die Belgier ihr EM-Qualifikationsspiel in Schweden mit 3:0 gewonnen. Das Spiel in Köln wird also ein echter Härtetest.

