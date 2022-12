STORY: Laut einer DFB-Mitteilung von Mittwochabend bleibt Hansi Flick Fußball-Bundestrainer. Nach dem überraschenden Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM in Katar hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff seinen Vertrag am Montag aufgelöst. Bierhoff war ein enger Mitarbeiter von Flick. Am Mittwoch war ein Treffen zur Analyse des sportlichen Misserfolgs bei der WM in der DFB-Zentrale in Frankfurt angesetzt. Im Anschluss wurde bekannt gegeben, dass der 57-jährige Flick, der seit Sommer 2021 im Amt ist, die deutsche Nationalmannschaft weiter führen wird. Als nächster großer Termin steht die Europameisterschaft in Deutschland 2024 an.

