STORY: Der Countdown läuft. Am Mittwoch steigt für die deutsche Nationalmannschaft das erste Gruppenspiel der aktuellen WM in Katar. Die Mannschaft zeigt sich optimistisch. Auch wenn die Vorbereitung extrem kurz war. Der 19-jährige Mittelfeldspieler vom FC Bayern München, Jamal Musiala, auf der PK am Montag in Katar: "Ich glaube, wir gehen alle mit dem Mindset rein in dem Turnier, dass wir die WM gewinnen können. Wir haben uns gut vorbereitet. Und ich glaube, wir alle haben Bock drauf, dass es jetzt schon anfängt." Auch Niklas Süle, Verteidiger bei Borussia Dortmund, beschreibt, mit welcher Einstellung das Team ins Turnier starten will. "Ich glaube, das bin ich nun nicht, sondern jeder einzelne Spieler, der hier angereist ist, hat in den letzten Monaten alles Erdenkliche getan, dass er hier in einer guten Verfassung ist. Und letzten Endes ist es einfach nur wichtig, dass man das am Mittwoch auch sieht, dass man da nicht nur drüber spricht, sondern dass wir von Anfang an auf Knopfdruck da sind. Weil Deutschland war immer eine Turniermannschaft und wir haben auch einiges gutzumachen, finde ich. Und deswegen freue ich mich extrem auf das Spiel." Anpfiff ist am Mittwoch um 14 Uhr deutscher Zeit. Der Gegner lautet Japan. Danach folgen dann noch in Gruppenphase Partien gegen Spanien und Costa Rica.

