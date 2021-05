In Vorbereitung auf die EURO 2020 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag ihr EM-Trainingslager im österreichischen Seefeld bezogen. Bei jedem Spieler sei trotz der Umstände eine große Freude zu erkennen, das Turnier zu bestreiten, sagte Direktor Oliver Bierhoff. Man befände sich in einer besonderen Zeit und sei froh, überhaupt mit fast allen Spielern beisammen zu sein. Es sei darüber diskutiert worden, ob man 23 oder 26 Spieler in den Kader nehme, so Bierhoff, schon eine Zusatzzahl an Spielern bereite Umstände. Bei einem Elf-gegen-Elf im Training säßen die Spieler daneben - bei den Spielen dürfen drei Spieler nicht auf den Spielbericht. Dennoch habe es sich gelohnt, die volle Kapazität auszuschöpfen. Bierhoff freute sich über die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels, die als Vorbilder und Führungsspieler vorneweg marschieren könnten. Man sei der österreichischen Regierung sehr dankbar, dass sich für die vier Teilnehmer am Champions-League-Finale eine unkomplizierte Ausnahmeregelung zur Einreise aus Großbritannien finden ließ. Bezüglich Covid-Patient Toni Kroos warte man stündlich auf ein negatives Corona-Ergebnis. Bierhoff rechnete damit, dass er in den nächsten zwei bis drei Tagen dazu stoße. Neben dem Training warten auf die Spieler in den kommenden Tagen auch andere Outdoor-Termine, wie etwa Golf. Andere Aktivitäten, die man in den vergangenen Jahren zur Auflockerung durchgeführt habe, könnten dieses Jahr wegen der Infektionsgefahr nicht angesetzt werden, so der DFB.

