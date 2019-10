Bei einem Spiel gegen die Nationalmannschaft Argentiniens ist wohl jede Nationalelf gut beraten, die Besten ihrer Besten aufzustellen. Die zweite Reihe hat da noch nie gereicht. Das gilt auch für die DFB-Elf, die am Mittwoch in Dortmund gegen die Südamerikaner antreten soll. Gut, dass es ein Freundsschaftspiel ist, möchte man Jogi Löw zurufen. Denn der Krankenstand ist derzeit hoch wie nie. Und das in Zeiten, in denen der Bundestrainer eigentlich an der Verjüngung und Neuaufstellung seiner Mannschaft arbeiten wollte. "Von daher wird es schwierig sein, ganz große Erwartungen an die Mannschaft zu haben, was so Automatismen und eingespielte Abläufe betrifft. Was man erwarten kann, dass jeder einzelne Spieler, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, auf diesem Level, versucht seine Chance zu nutzen, auf seiner Position." Kroos, Sane, Rüdiger, Werner, auch Gundogan wird fehlen, Marco Reus ist fraglich. Ein Dutzend Spieler muss Löw entbehren. Einzig beim letzten Mann hat Deutschland noch ein Luxusproblem. Statt Neuer Lässt Löw gegen Argentinien Ter Stegen ran. "Für mich ist das im Moment des allerkleinste Problem. Da sehe ich überhaupt keine Probleme, selbst dahinter haben wir mit Leno, der bei Arsenal sehr gut spielt oder Kevin Trapp zwei weitere gute Torhüter, mit Nübel einen sehr jungen Torhüter, der auch einen sehr guten Eindruck mittlerweile macht. Das ist die kleinste, das ist überhaupt keine Baustelle." MARC-ANDRE TER STEGEN "Ich möchte mich über den Klub und über die Spiele, die ich hier spiele, bei der Nationalmannschaft, möchte ich mich zeigen, möchte ich mich beweisen, natürlich, und möchte ihm die Entscheidung so schwer wie möglich machen. Ab dem Moment bin ich nicht mehr derjenige, der entscheidet." Der Bundestrainer muss sich sputen, will er für 2020 noch einen festen Mannschaftskern aufbauen. Am Mittwoch um 20.45 Uhr geht es noch nicht um Punkte, Am Sonntag muss die Nationalmannschaft dann zum EM-Qualifikationsspiel nach Estland.