Die DFB-Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt zu den Folgen der EM-Verschiebung und zu den aktuellen Überlegungen beim Deutschen Fußballbund wegen der Coronakrise fand, den Umständen entsprechend, als Videokonferenz statt. Und noch dominierte beim Coach der Nationalmannschaft die Ungewissheit: "Natürlich werden wir intern schauen, wie können wir die Probleme lösen? Wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen sehen, aber das können wir heute auch nicht wissen, wann wird die Liga wieder starten? In welcher Form wird sie wieder starten? Wann wird der Fußball wieder beginnen? Ich denke, das müssen wir von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche dann sehen." Und DFB-Präsident Fritz Keller unterstrich, was für ihn zurzeit besonders im Vordergrund steht: "Wichtig ist, dass wir die Struktur von 25.000 Vereinen und sieben Millionen Mitgliedern erhalten, von der Kreisliga über die Regional- und Landesverbände bis hin zur Bundesliga. Immerhin arbeiten hier auch 250.000 Vollzeitkräfte. Wir haben heute in einer Präsidiumssitzung, um diese Struktur zu erhalten beschlossen, die Regional und Landesverbände strukturell und finanziell zu unterstützen." Durch die Coronavirus-Epidemie wurde seit dem 16. April die vollständige Aussetzung der Spiele in Deutschland erzwungen. Und bisher gehen die Funktionäre von einer Pause bis mindestens zum 2. April aus. Doch auch das scheint mehr als unsicher. Und damit steht die gesamte aktuelle Saison, sowie die weiteren Spiele der Nationalmannschaft, absolut in Frage.