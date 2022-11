STORY: Das DFB-Team am Montag in Frankfurt auf dem Weg in Richtung zur WM in Katar - 24 Stunden zuvor lief noch der letzte Bundesligaspieltag vor der Winterpause - eine lange Turniervorbereitung gab es für die Mannschaft also nicht. Die erste WM-Partie ist bereits am Mittwoch, den 23. November um 14 Uhr deutscher Zeit gegen Japan. Weitere Gegner in der deutschen Gruppe werden Spanien und Costa Rica sein. Die WM ist vor allem wegen der Menschenrechtssituation in dem Land und auch wegen der Art der Vergabe schwer in der Kritik. Auch in mehreren Bundesligastadien wurde am vergangenen Spieltag von vielen Fans dazu aufgerufen, diese Weltmeisterschaft zu boykottieren. Im Katar hingegen wird bereits eine Woche vor Beginn des Turniers versucht, für Stimmung zu sorgen. Dafür marschierten Einwohner in entsprechenden Fan-Outfits durch die Straßen. Die WM beginnt am 20. November mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador und endet mit dem Finale am 18. Dezember - also kurz vor Weihnachten.

