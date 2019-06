Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 fest im Blick. Nach dem 3:2-Sieg gegen den Vorgruppen-Mitfavoriten Niederlande sind die Vorzeichen günstig. Mit Siegen in den anstehenden Spielen gegen Weißrussland und gegen Estland können die Deutschen schon wichtige Weichen in Richtung Qualifikation stellen. Bundestrainer Joachim Löw wird dann nicht an der Seitenlinie stehen. Nach Angaben des DFB leidet der Bundestrainer an den Nachwirkungen eines Sportunfalls. Kein Grund zur Sorge, sagt DFB-Teammanager Oliver Bierhoff: "Also, es geht ihm sehr gut, also, wenn man auch mit ihm spricht, eigentlich von Anfang an hat er eine ganz ruhige auch entspannte Stimme gehabt. Und es ist natürlich einfach so, dass Ärzte in so einem Fall, in solchen Fällen auch eher vorsichtiger agieren. Ich wüsste jetzt nicht was gewesen wäre, wenn ein Turnier ist, aber ich glaube wir wissen alle, das wichtigste ist die Gesundheit, das eigene Leben und da muss man halt auch einfach schauen, auch Ärzten vertrauen, die sagen, es ist jetzt einfach besser im Moment jetzt nicht unter Drucksituationen zu kommen und ich habe noch keinen Trainer gesehen, der bei einem Turnier, bei einem wichtigen Spiel nicht unter Druck war." Mit Marc-André ter Stegen und Bernd Leno haben gleich zwei Torhüter verletzt abgesagt. Dafür sind Kevin Trapp und erstmals in seiner Laufbahn Sven Ulreich im Aufgebot. In Weißrussland im Tor stehen wird aber Manuel Neuer. Deutschland wolle beide Spiele gewinnen, sagt Marcus Sorg, der Jogi Löw auf der Trainerbank ersetzen soll: "Natürlich steht über allem als allererstes das Spiel in Weißrussland, weil wir wollen mit aller Macht eine optimale und eine souveräne Qualifikation. Da hat sich an der Zielsetzung nichts geändert, und dazu gehören die 6 Punkte jetzt, und wir wollen die Gruppe auch vorantreiben, für uns, und im Sommer dann auch mit neun Punkten in die Pause gehen, so dass wir die Gruppe und die Tabelle dann auch anführen können Und das ist für uns ein großes Ziel und dafür wollen wir arbeiten und das steht einfach auch im Vordergrund." Am Mittwoch plant die Nationalmannschaft in Aachen ein öffentliches Training. Es wird erwartet, dass 30.000 Fans zuschauen werden.