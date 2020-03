Erst Training und Spiele vor leeren Rängen, wie hier am Mittwoch bei Union Berlin - jetzt gar keine Spiele. Auf seiner Internetseite hat der DFL am Freitag die Verlegung des 26. Spieltags der Bundesliga und der 2. Bundesliga verkündet. Die Deutschen hatten als letzte der fünf wichtigsten Ligen in Europa den Spielbetrieb fürs Wochenende abgesagt. Im Umfeld mehrerer Mannschaften gebe es einen Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Virus, die Zweitliga-Teams von Hannover 96 und des 1.FC Nürnberg sind wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft schon in Quarantäne. Der Ball soll im deutschen Profi-Fußball mindestens bis zum 2. April ruhen. In dieser Zeit stehen nur zwei reguläre Spieltage an. Eine Absage der gesamten Saison will das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) aus wirtschaftlichen Gründen unbedingt vermeiden. Vor allem Zweitliga-Vereine wehren sich gegen "Geisterspiele" ohne Zuschauer, weil sie auf die Ticketerlöse angewiesen sind. FC-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits vor der Entscheidung gesagt: "Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen, und es ist ... Unter den Voraussetzungen steht eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster noch in Deutschland aus. Und wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele, viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden." Wie es nach der dreiwöchigen Zwangspause weitergeht, wollen die 36 Profivereine Ende März entscheiden.