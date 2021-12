Bei stürmischem Wetter zückte am Donnerstag Bruno Fazioli flott seine Kamera und konnte so dieses Naturschauspiel festhalten: Eine beeindruckende Wasserhose hatte sich in Ostia, also an der Küste vor der italienischen Hauptstadt Rom gebildet. Der Filmer staunte nicht schlecht über die Dimension dieses Wirbelsturms, der über dem winterlichen Mittelmeer am Horizont zu sehen war. Nach Angaben von örtlichen Medien dauerte das Spektakel rund 15 Minuten. Meldungen über Schäden wurden nicht bekannt. Der Sturm wurde jedoch begleitet von zahlreichen Niederschlägen und starken Winden.

