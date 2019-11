In der indischen Hauptstadt Neu Delhi herrscht weiterhin dicke Luft. Dort lag am Mittwoch so viel Feinstaub in der Luft, dass die Warnstufe auf „gesundheitsschädlich" erhöht wurde. Ohne Schutzmaske ist das Atmen kaum zu ertragen. Immer mehr Menschen werden krank. O-TON MOHAN ROY, ANWOHNER: "In den letzten 2 bis 3 Tagen war es etwas besser, aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden. Es gibt so viel Smog, dass Augen wehtun und viele Menschen krank werden. Aber was sollen wir machen." Auch in anderen indischen Großstädten sieht es ähnlich aus. Gründe für die Luftverschmutzung sind der Straßenverkehr und die Industrie. Viele Bauern brennen im Herbst ihre Felder ab, um sie für die nächste Saat vorzubereiten. Im Herbst feiern die Hindus außerdem das Lichterfest Diwali, bei dem traditional Feuerwerk gezündet wird.