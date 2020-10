In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi herrscht wieder einmal dicke Luft. Dort war am Dienstag so viel Feinstaub in der Luft, dass die Luftqualität offiziellen Messungen zufolge sehr schlecht ist. Der Grund für die Verschmutzung: Viele Bauern brennen vor dem Winter ihre Felder ab, um die nächste Aussaat vorzubereiten. Dazu kommen Abgase aus den Fabriken und der Autoverkehr. Weil kaum Wind wehrt, sammeln sich die Schadstoffe über der Stadt. O-TON RAVI, EINWOHNER VON DELHI: "Wir sind mitten in der Corona-Pandemie, die Leute haben schon jetzt Schwierigkeiten mit dem Atmen und die Luftverschmutzung macht alles nur noch schlimmer." Wegen des Smogs zählt Neu-Delhi zu schmutzigsten Metropolen der Welt. Viele Menschen in der indischen Hauptstadt leiden unter Atemwegsproblemen, gereizten Augen und Hautausschlag.

