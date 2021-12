Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi will sich von der New Yorker Börse verabschieden und strebt stattdessen einen Börsengang in Hongkong an. Wie das Unternehmen mitteilt, solle mit dem Delisting begonnen werden, sobald der Vorstand zugestimmt hat. "Das Unternehmen wird zu einem geeigneten Zeitpunkt eine Aktionärsversammlung einberufen, um über die Angelegenheit abzustimmen, nachdem die notwendigen Verfahren eingehalten wurden", hieß es in einer Erklärung. Insidern zufolge war Didi mit den chinesischen Behörden in Konflikt geraten, als es im Juli seinen mehr als 4 Milliarden Dollar schweren Börsengang in New York vorantrieb, obwohl die Regulierungsbehörde darauf drängte, den Plan auf Eis zu legen.

