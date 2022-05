STORY: Die Tradition geht zurück auf das Jahr 1517. Die Pest wütete in Europa und hatte auch in München viele Menschen dahingerafft. Da entschlossen sich wackere Fassmacher, die sogenannten Schäffler, die gebeutelte Stadt mit Musik und Tanz wieder aufzuheitern – der Schäfflertanz war geboren und findet seitdem alle sieben Jahre statt. Planmäßig würden die Schäffler eigentlich erst wieder 2026 tanzen. Doch wegen der Corona-Pandemie gibt es dieses Jahr eine Sonder-Edition – der erste Tanz gebührt dem bayerischen König beziehungsweise Ministerpräsidenten Markus Söder. "Ich habe letztes Jahr schon gebeten, in diesen Zeiten, wo alles so unsicher ist und wo soviel sich verändert und auch so viel Depression herrscht: Zwei Jahre Pandemie, jetzt diese schlimme Herausforderung Ukraine, braucht es auch einfach mal bisschen Mut, Hoffnung und Lebensfreude. Die Schäffler verkörpern wie niemand anderes sonst, hier in Bayern und München, genau dieses auch traditionelle Symbol. Und deswegen bin ich ihnen sehr dankbar, den Schäfflern, dass sie ihren klassischen Rhythmus unterbrochen haben und auftanzen für uns alle. Es ist ein schönes Signal." Begeisterter Empfang für die Schäffler im Garten der bayerischen Staatskanzlei. Der Tanz der Fassmacher, bei dem übrigens nur Männer mitwirken dürfen, dauert rund 20 Minuten und hat eine festgelegte Abfolge, wie Christian Härtl erklärt: "Das ist ja der Zunfttanz der Schäffler, also der Fassmacher, der Holzfassmacher. Und das ist das historische Zunftkostüm. Und der Tanz ist ja vor 500 Jahren entstanden, aber da hat er sicherlich noch ganz anders ausgesehen. Also der Tanz, den wir heute machen kommt Choreographie ähnlich oder fast gleich aus dem Jahre 1871. Und da ist auch der Fachverein der Schäffler gegründet worden. Und da ist diese jetzige Choreografie entstanden und die Musik und die Kostüme. Und seitdem ist es fast unverändert." Bis Sonntag tanzen die Männer in ihren traditionellen rot-weißen Kostümen an vielen Orten in ganz München – um den Zuschauerinnen und Zuschauern Hoffnung, Lebensfreude und Zuversicht in unruhigen Zeiten zu bringen.

