Emilia Clarke, bekannt als Mutter der Drachen aus der Erfolgsserie Game of Thrones, Dwayne „The Rock" Johnson, fast immer in der Rolle eines sehr starken Helden, und Country-Pop-Musikerin Taylor Swift. Was diese drei Prominenten gemeinsam haben? Auch sie gehören laut dem „Time"-Magazin nun zu den weltweit 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Sie wurden am Dienstagabend in New York City geehrt. Die Auszeichnungen liefen in fünf verschiedenen Kategorien ab. Der ägyptische Fußballer Mohammed Salah, unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool tätig, wurde in der Kategorie "Macher und Titanen" ganz vorne platziert. Weitere Auszeichnungen erhielten unter anderem Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Journalistin Gayle King und Freddie-Mercury-Darsteller Rami Malek.