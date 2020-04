Für die Feuerwehr in Brüssel hat sich seit der Coronakrise einiges verändert. Jeder Wagen, der für einen COVID-19-Patienten im Einsatz war, muss anschließend desinfiziert werden. Zwei Mitarbeiter hat die Feuerwehr jetzt immer im Einsatz, die jeden Wagen gründlich durchsäubert. Die Kleidung muss danach noch desinfiziert werden, danach kann der nächste kommen. Der ganze Prozess dauert in etwa 15 bis 20 Minuten, erzählt Tom van Gyseghem, Chef der Feuerwehr in Brüssel. Die Abläufe haben sich in den vergangenen Wochen verändert, sagt er. „Normalerweise sind bei uns 29 Rettungswagen gleichzeitig unterwegs, die jeden Tag so 300 Einsätze absolvieren. Momentan haben wir weniger Einsätze wegen der Ausgangssperre in Brüssel, aber so um die 100 Fahrten wegen COVID-19." Die Brüsseler Feuerwehrleute sind alle als Sanitäter ausgebildet - ein Merkmal seiner Brigade, das van Gyseghem für weltweit einzigartig hält. Acht Prozent seiner 1200 Mitarbeiter haben sich bereits mit dem Virus infiziert. Joelle Mollet ist Großmutter von drei Kindern. Sie hilft hier mit: „Es ist unsere Pflicht, hier zu sein. Jetzt ist es an der Zeit. Was die Auswirkungen auf meine Familie betrifft, so ist es wie bei jedem anderen auch, es ist nicht leicht zu leben. Mein Mann ist derzeit in Südfrankreich, und das ist eine gute Sache. Ich ziehe es vor, dass er dort geschützt bleibt, da ich eine potenzielle Gefahr für ihn darstellen könnte. So einfach ist das." Seit 15 Jahren arbeitet Mollet bei der Feuerwehr. So eine Situation hat sie in dieser Zeit noch nicht erlebt. Bis zum 3. April wurden in Belgien insgesamt 16.770 Infektions-Fälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt und 1.143 Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19 gezählt.