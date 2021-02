Als Marie Inés Romelle 3 Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie von der Karibik-Insel Guadeloupe in einen Pariser Vorort. Ihr Vater starb, als sie 9 war. Mit 16 verließ sie die Schule, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. Sie entwickelte eine Leidenschaft für Champagner, als sie als Verkäuferin in einem Flughafen-Feinkostladen in der Nähe von Paris arbeitete. Jahre später, nach Jobs als Filialleiterin und Vermögensberaterin bei einer Bank sowie einem absolvierten Wirtschaftsstudium, zog Romelle in die Champagne und kreierte ihre eigene Champagner-Marke. Benannt nach ihrer Mutter und ihrem Vater: Marie Cesaire. In Anlehnung an ihren Geburtsort ziert ein Kolibri die Flasche. Romelle sagt, dass in den ehemaligen europäischen Kolonien in der Karibik viel Champagner getrunken werde. "Als ich entschieden habe, diese Marke zu gründen, nun, war es, weil ich viel Champagner getrunken habe. Aber heute, es gibt niemanden, der so aussieht wie ich und in der Lage ist, ein Champagner-Winzer oder eine Champagner-Winzerin zu sein." Champagner-Winzerin zu werden ist schon so nicht leicht, da man hierfür in der nordostfranzösischen Region ansässig sein muss. Das ist Romelle. Romelle ist aber nicht weiß, was sie von allen anderen Winzerinnen und Winzern unterscheidet, sagt sie. "Ich hoffe, dass sich in der Zukunft jemand mit mir identifiziert. Vielleicht bewegt es ihn oder sie, etwas zu tun, was sie oder er vorher nicht wagte. Das Wort 'trauen' ist sehr wichtig, wir müssen aufhören, Barrieren zwischen uns aufzubauen und uns sagen: 'Ich kann das machen, weil ich von hier komme, oder weil ich so und so bin'. Jemand muss sich trauen. Wenn wir uns etwas trauen, öffnen wir Türen, das ist sehr wichtig." Für ihren französischen Karibik-Champagner ist Romelle eine Partnerschaft mit dem Weinbauern Anselme Lefevre eingegangen. "Es ist nicht üblich eine farbige Person in der Champagner-Branche zu sehen, gerade nicht jemanden, der anfängt eine Marke zu gründen und zu verkaufen. Für uns war es Leidenschaft, eine Challenge. Wir hatten Glück, dass es geklappt hat. Und nun ja, dann ist sie noch relativ nett... relativ! Ich werde nicht übertreiben." Der Verband der Champagner-Winzer und -häuser sagt, dass er keine Zählung bezüglich der Herkunft oder Hautfarbe durchführe. In Frankreich führen viele Unternehmen und Behörden eine "farbenblinde" Politik. Die Insel Guadeloupe ist ein fast vollständig integrierter Teil des französischen Staates und damit auch Teil der Europäischen Union.

Mehr