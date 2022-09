STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON KÖNIG CHARLES III.: "Ich spreche heute in tiefer Trauer zu Ihnen. Ihre Majestät die Königin - meine geliebte Mutter - war Zeit ihres Lebens eine Inspiration und ein Vorbild für mich und meine ganze Familie, und wir schulden ihr die tiefste Dankbarkeit, die eine Familie ihrer Mutter geben kann: für ihre Liebe, Zuneigung, Führung, ihr Verständnis und ihr Vorbild. Königin Elisabeth hatte ein erfülltes Leben, sie hielt das Versprechen, das ihr Schicksal abverlangte. Wir trauern sehr um sie. Dieses Versprechen, ein Leben lang zu dienen, erneuere ich heute vor Ihnen allen." "Sie brachte Opfer für ihre Pflicht. Ihr Engagement und ihre Hingabe als Regentin haben nie nachgelassen, in Zeiten des Wandels und des Fortschritts, in Zeiten der Freude und des Feierns, aber auch in Zeiten der Trauer und des Verlusts." "Als die Königin den Thron bestieg, waren Großbritannien und die Welt noch mit den Entbehrungen und den Folgen des Zweiten Weltkriegs konfrontiert und lebten noch nach den Konventionen früherer Zeiten. Im Laufe der letzten siebzig Jahre hat sich unsere Gesellschaft zu einer Gesellschaft mit vielen Kulturen und vielen Religionen entwickelt." "Wie die Königin selbst es mit so unbeirrbarer Hingabe getan hat, gelobe auch ich nun feierlich, in der mir noch verbleibenden Zeit, die Gott mir gewährt, die Verfassungsgrundsätze, die das Herzstück unserer Nation bilden, zu wahren. Wo auch immer Sie im Vereinigten Königreich oder in den Territorien auf der ganzen Welt leben mögen, und was auch immer Ihr Hintergrund oder Ihre Überzeugungen sein mögen, ich werde mich bemühen, Ihnen mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen, wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe." "Als mein Thronfolger übernimmt William nun die schottischen Titel, die mir so viel bedeutet haben. Er tritt meine Nachfolge als Herzog von Cornwall an und übernimmt die Verantwortung für das Herzogtum Cornwall, die ich mehr als fünf Jahrzehnte innehatte. Heute bin ich stolz darauf, ihn zum Prinzen von Wales zu ernennen, dem Land, dessen Titel zu tragen ich während eines Großteils meines Lebens und meiner Pflichten so sehr privilegiert war. Ich weiß, dass unser neuer Prinz und unsere neue Prinzessin von Wales mit Catherine an seiner Seite auch weiterhin unsere Debatten auf nationaler Ebene inspirieren und leiten werden und dazu beitragen werden, die Menschen am Rande der Gesellschaft in den Mittelpunkt zu rücken, wo ihnen lebenswichtige Hilfe zuteil werden kann." "Ich möchte auch meine Liebe für Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, die ihr Leben in Übersee weiter aufbauen werden." "Im Namen meiner ganzen Familie kann ich Ihnen nur von ganzem Herzen für Ihr Beileid und Ihre Unterstützung danken. Sie bedeuten mir mehr, als ich jemals in Worte fassen kann." "Und meiner geliebten Mama möchte ich, während du deine letzte große Reise antrittst, um meinem lieben verstorbenen Papa zu folgen, einfach nur Folgendes sagen: Danke. Danke für deine Liebe und Hingabe an unsere Familie und an die Familie der Nationen, der du all die Jahre so eifrig gedient hast. Mögen 'Engelscharen singen dich zur Ruh!'"

Mehr