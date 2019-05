Das Risiko, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, ist aktuell so hoch, wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das teilte das Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung am Dienstag mit. Den Experten zufolge haben alle Atommächte momentan Programme laufen, um ihre Atomwaffenarsenale zu modernisieren. Es gebe immer mehr bewaffnete Gruppen, Kriege würden zunehmend von Söldnertruppen geführt. Neue Technologien würden außerdem dazu beitragen, die Grenzen zwischen Angriff und Verteidigung verschwimmen zu lassen. All das führe dazu, dass herkömmliche Rüstungskontrollverträge an ihre Grenzen stießen. Das Institut rief dazu auf, dem Problem die angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. O-TON RENATA DWAN, UNIDIR-DIREKTORIN: "Es scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, angemessen handeln und das Risiko kontrollieren. Diese dringende Frage wird im Sicherheitsrat, bei den Verhandlungen der Mitglieder und bei Abkommen nicht angemessen berücksichtigt." Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen kurz ICAN hat einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen entworfen. Er tritt inkraft, sobald ihn 50 Länder ratifiziert haben. Bislang haben das allerdings nur 23 Länder getan. Russland und die USA und andere Atommächte haben sich gegen den Vertrag gestellt.