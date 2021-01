Am fünften Januar füllen sich die Innenstädte Spaniens eigentlich mit bunten Umzügen zu Ehren der heiligen drei Könige. Dabei werfen die Könige Süßigkeiten in die Menschenmenge und nehmen die Wunschzettel der Kinder in Empfang. In der andalusischen Stadt Sevilla haben die Könige, die Reyes Magos, eine andere Lösung gefunden - sie haben die Stadt mit einem Heißluftballon überflogen, so dass die Kinder ihnen von Dachterrassen und Balkonen aus zuwinken konnten. König Balthasar wurde dabei - gemäß der langjährigen Gewohnheit - von einem Weißen mit bemaltem Gesicht dargestellt. Eine Praktik, die andernorts als rassistisch verpönt ist. In der ganzen Stadt herrscht ständige Maskenpflicht, erst seit kurz vor Weihnachten ist es wieder erlaubt von einer Provinz in die andere zu fahren. Daher hatten die Könige noch eine wichtige Botschaft an die Kinder: „Das ist ganz wichtig - wir tragen keine Masken, aber das ist, weil wir magisch sind, und außerdem schon geimpft wurden. Aber denkt dran, ihr müsst euch an die Regeln halten, damit wir bald wieder unsere Masken abnehmen können, uns umarmen und Küsschen geben können. 2021 wird das Jahr sein, in dem wir die Pandemie hinter uns lassen werden!" Am Abend des fünften Januars stellen die Kinder traditionell Milch und Kekse für die Könige bereit, um am Tag drauf ihre Geschenke zu erhalten.

Mehr