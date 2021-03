HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Kommentar gesendet. Gunnar Freyr, Fotograf "Es ist völlig verrückt, wirklich hier am Vulkan zu sein. Ich muss mich ständig vergewissern, dass ich tatsächlich hier bin, weil ich fast nur durch die Kamera gucke. Auch die vielen Menschen - nach 2020 fühlt es sich irgendwie seltsam an, unter so vielen Leuten zu sein. Diese Atmosphäre ist einfach eine wirklich schöne Erfahrung." Elin Bjorg Gudmundsdottir, Fotografin "Unglaublich, einfach unglaublich. Ich bin schon zum dritten Mal hier, und es verändert sich bei jedem Besuch. Das erste Mal konnte man bis zum Krater gehen, und direkt an seinem Fuß stehen. Aber wenig später begann er sich mit Lava zu füllen, die erstarrte. Und jetzt ist es ein Berg! Völlig verrückt." Eyrun Lydian Saevarsdottir, Abenteuerführerin "Ich komme jetzt zum dritten Mal zum Vulkan und kann einfach nicht genug bekommen. Es fühlt sich wie ein Musikfestival an, so viele Leute sind hier. Ich liebe es." "Am ersten Abend, war das Tal dort drüben noch leer, man konnte dort sitzen und den Vulkan auf sich wirken lassen. Wir haben gesungen, als wäre es ein Festival. Eine einzigartige Stimmung."

Mehr