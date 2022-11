STORY: Köln, Deutschland 11.11 Uhr am Heumarkt Jecken feiern Start in die "fünfte Jahreszeit" "Kölle Alaaf" - eine Liebeserklärung an die Domstadt "Das ist der beste. Und da kommt der Karneval her. Ob Mainz, Düsseldorf - Köln ist der beste." "Schon seit über 20 Jahren komme ich hierher und es ist einfach ein tolles Gefühl, Karneval zu feiern und jedes Jahr wieder." "Und ich hoffe, dass wir in 200 Jahren genau das Gleiche hier feiern. Ich werde nicht mehr da sein, aber wahrscheinlich meine Urururenkel." Dieser Jeck lernte hier vor zehn Jahren seine Frau kennen Andere werden beim Schunkeln vielleicht noch fündig Aschermittwoch ist am 22. Februar 2023

