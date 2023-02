STORY: "Fünf, vier, drei, zwei, eins..." Pünktlich um 11 Uhr 11 waren die Jecken in Köln nicht mehr zu halten. Tausende waren auf den Alter Markt gekommen, um den offiziellen Start für den diesjährigen Straßenkarneval zu feiern. Erstmals seit drei Jahren ohne Corona-Einschränkungen. Bis zum Aschermittwoch kann jetzt also geschunkelt, gesungen und gebützt werden. Wer Rheinländer im Herzen ist, kann darauf nicht verzichten: "Ja, es ist eine Befreiung. Man möchte jetzt eigentlich jeden Tag Karneval feiern. Aschermittwoch dürfte dann nicht alles vorbei sein, alles, nach den Beschränkungen." "Alaaf, Alaaf, Alaaf." "Super, alle gut drauf. Alle Generationen zusammen. Da haben wir uns alle drauf gefreut. Und heute feiern wir schön." In Köln werden in diesem Jahr auch wieder Zehntausende Jeckinnen und Jecken von Auswärts erwartet. Die Polizei versucht mit einem Großaufgebot, die Feierlichkeiten in geordnete Bahnen zu lenken. Denn schließlich geht es im ganzen Rheinland um ein friedliches, gemeinsames Feiern. An Weiberfastnacht und bei den Karnevalsumzügen der nächsten Tage werden Hunderttausende Menschen kostümiert auf den Straßen und in den Kneipen unterwegs sind.

