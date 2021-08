Ein paar lockere Beats begleiteten am Montagnacht während der langen Nacht des Impfens die Menschen in Berlin beim Warten auf ihren Termin. Das finden bestimmt nicht nur jungen Menschen gut. Doch genau das hat die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit damit beabsichtigt. Laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayi habe man es super hingekriegt, die alten Menschen zu schützen. Doch jetzt seien die jungen Leute dran, bei denen es noch Nachholbedarf gibt in der Hauptstadt. "Ich habe alle 18- bis 30-Jährige persönlich angeschrieben, habe aufgefordert, dass sie sich impfen lassen. Und das, was wir hier machen, ist ein Angebot für junge Menschen, passt zu Berlin, tolle Atmosphäre." Doch wenn man die Gäste dieses Impfevents so fragt, bekommt man den Eindruck, dass das ganze Drumherum sie nicht stört, aber sie sich wohl auch so hätten impfen lassen. "Ja, finde ich gut. Also ich bin diesen Monat vorübergehend in Berlin, das heißt eigentlich hätte ich mich in meiner Stadt impfen lassen sollen, aber jetzt nehme ich das hier gerne in Anspruch." "Es war eine interessante Möglichkeit, sich impfen zu lassen, weil ich war sehr lange am warten. Und dann habe ich realisiert, dass es Zeit wird es zu tun. Ich bin nicht so der Partymensch, aber es war sehr einfach hierherzukommen und es durchzuziehen." "Ich bin nur wegen der Impfung hier, ich gehe danach wieder nach Hause. Aber es ist trotzdem cool, ja. Ich wünschte nur, man müsste nicht so lange warten." "Ich finde jeden Weg richtig, wo man die Leute dazu kriegt, dass die sich impfen lassen." Bis um Mitternacht konnten sich Menschen in der Treptow-Arena impfen lassen. Das Angebot richtete sich auch an Unter-16-Jährige, die sich mit der Einverständniserklärung ihrer Eltern immunisieren lassen wollten. Nach Angaben des Berliner Senats sind aktuell rund 61,6 Prozent der Einwohner mindestens einmal geimpft, 53 Prozent genießen den vollständigen Schutz.

Mehr