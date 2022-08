STORY: Loireauxence, Frankreich Der Fluss Loire ist nur noch ein Rinnsal Sandbänke und große Inseln so weit das Auge reicht Große Dürre hat den Fluss austrocknen lassen Eric Sauquet, Institut für Landwirtschaft und Umwelt: "Der Klimawandel ist im Gange, das ist unbestreitbar, und er muss uns dazu bringen, über unsere Regeln für die gemeinsame Nutzung der Wasserressourcen nachzudenken. Wir müssen begreifen, dass wir alle betroffen sind, dass Wasser ein Allgemeingut ist und jeder von uns sein Verhalten in Bezug auf diese Ressource überdenken muss." Wasserstand ist auf historischem Tief Auch Kühlwasserversorgung der Kraftwerke in Gefahr

