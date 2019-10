Das Innere der katholischen Heilig Kreuz Kirche in München. Ein neugotischer Bau mit Hochaltar, Kanzel und seit neuestem Röntgen-Fenstern. Wie bitte? Einige der in Blau auf hellblaues Glas gedruckten Röntgenaufnahmen stammen von Gemeindemitgliedern - ein Symbol des Lebens, so die Pfarrei. Unter den Kirchgängern stieß die Neuerung am Sonntag auf geteiltes Echo. "Grundsätzlich finde ich so was gut, weil es von den Sehgewohnheit ein bisschen abschwenkt und man vielleicht mal etwas anderes in den Fokus nimmt und intensiviert und dann gerade wenn man in der Messe ist da auch Bezüge findet." "Spontane Reaktion: Krankenhaus. Röntgenbild ist für mich Arzt, Krankenhaus - ja, Gesundheit gehört dazu, aber was hat es mit der Kirche zu tun? "Also, ich finde, die Krankheit gehört zum Leben dazu und wenn die Kirche Teil vom Leben sein soll, und gerade wenn man krank ist, sucht man Hilfe, fühlt man sich da auch angesprochen. Man muss nicht immer nur top sein." Die Fenster wurden von Christoph Brech gestaltet, der an der Akademie der Bildenden Künste München studierte. Seine Arbeiten beschäftigen sich immer wieder mit den Themen Zeit, Vergänglichkeit und Erinnerung.