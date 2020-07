Die Maske als modisches "Muss": Das ist die Geschichte vom Feiertag "qince anos", 15. Geburtstag, der jungen Kubanerin Sofia Valenzuela. Zuvor hatte Sofia bereits vor Fotografen inmitten von Sonnenblumen posiert, wie es sich in Lateinamerika auch heute noch gehöre, wenn "Frau" erwachsen wird, sagt ihre Mutter, Ximena Prieto. Der 15. Geburtstag in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Mund-Nase-Bedeckung als "Zeitzeichen": "Die Maske ist wichtig, denn sie markiert diesen Teil unseres Lebens. Das wird in die Geschichte eingehen, und sie kann dann ihren Kindern erzählen, dass ihr 15. Geburtstag in dieser besonderen Situation gefeiert wurde: Damals, als der Schutz wichtig war und die Maske Teil unseres Lebens wurde." Der 15. Geburtstag wird auch in Kuba ausgiebig zelebriert. Am Strand in der Nähe von Havanna spielt dann die Maske keine Hauptrolle mehr. Sofia sagt, die Maske gehöre jetzt in gewisser Weise fast schon der Vergangenheit an: O-Ton: "Ich habe das Kleid selbst mitgestaltet, und die Maske war sehr wichtig. Denn sie steht für einen wichtigen Teil meines Lebens. Die Pandemie dauerte hier bei uns ja etwa drei Monate. Daher musste auch die Maske zum Kleid passen, damit alle Farben zusammenspielten. Aber natürlich ging es nicht nur um schöne Farben, sondern auch um Sicherheit." Sofia Valenzuela zeigt sich nicht nur am Feiertag ihres 15. Geburtstages modebewusst mit Blick auf Bekleidung und Maske - auch im Alltag in Havanna kann sie sich mit Maske sehen lassen, wie nicht zuletzt Profi-Fotograf Manuel Padron findet: O-Ton: "Für junge Frauen ist ja der Kontrast der Maske mit dem Kleid als Kombination so spannend: Das ist eine Mode, die bleiben wird. Sie versuchen, das in Übereinstimmung zu bringen. Das begeistert sie, und sie versuchen vieles, um mit der Maske auf den Fotos gut auszusehen. Sie machen das auch auf ihren Selfies genau so, die Maske als Teil der Show, der gesamten Erfahrung rund um ihren 15. Geburtstag." In Kuba wurde Masken in der Öffentlichkeit schon früh zur Pflicht. Für Kuba wurden bis Dienstag laut der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität knapp 2500 Corona-Infektionen gezählt. Am Montag hatte es landesweit demzufolge keinen einzigen neuen Covid-19-Fall gegeben.