Diese Statue, die am Dienstag in New York enthüllt, sorgt für Diskussionen. Sie zeigt die antike Sagengestalt Medusa, die in ihrer Hand das abgeschlagene Haupt von Perseus hält. Die Statue greift eine Sage der griechischen Mythologie auf. Demnach war Medusa eine schöne Frau, die von Meeresgott Poseidon vergewaltigt wurde. Zur Strafe verwandelte die Göttin Athene Medusa in ein Monster mit Schlangenhaaren, so grässlich, dass jeder Betrachter bei ihrem Anblick zu Stein erstarrte. Schließlich schlug ihr Perseus mit einem Schwert den Kopf ab. Eine Geschichte, in der eine Frau gleich mehrfach zum Gewaltopfer wird. In der Neuinterpretation von Luciano Garbati wird die Medusa zu einer Frau, die sich wehrt. Stifterin Bek Andersen. O-TON BEK ANDERSEN, STIFTERIN: "Ich hoffe, dass dieses Umdrehen des Skripts die Leute dazu bringt, diese Narrative infrage zu stellen. Die Narrative, die wir einfach so hinnehmen, und die unser Weltbild bestimmen. Ich hoffe, wir destabilisieren ein Zentrum, der zu lange nicht infrage gestellt wurde." Bis Ende des Jahres können Passanten die Statue betrachten. Der Ort könnte kaum passender gewählt sein. Denn die neue Medusa steht vor dem Gerichtsgebäude, in dem Filmproduzent Harvey Weinstein verurteilt wurde. Der Mann also, der zahlreiche Frauen vergewaltigt und sexuell missbraucht hat.

Mehr