Ein wortwörtlicher Testlauf der olympischen Fackel in Hamura, einem Vorort von Tokio im Vorfeld der Sommerspiele in diesem Jahr in dem Land. Zwar war die Fackel, die am Samstag durch die Straßen getragen wurde, noch ohne Feuer, aber der Stimmung am Streckenrand tat das kaum einen Abbruch. Hunderte Zuschauer waren gekommen um einen Blick auf die Fackel und die Fackelträgerin, die japanische Schauspielerin Satomi Ishihara zu werfen. Geübt wurde dabei auch der sogenannte "Fackel-Kuss". Dabei wird das olympische Feuer an die Fackel des nächsten Läufers übergeben. Der Lauf selbst soll über 121 Tage gehen und am 26. März beginnen. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio starten dann hingegen am 24. Juli und gehen bis zum 9. August.