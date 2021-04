BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**NO ARCHIVE NO RESALE, FOR USE OF THE OSCARS SHOW AND OSCARS PRE-SHOW, ALL VIDEO RELATING TO THE OSCARS ACROSS ALL PLATFORMS MUST ONLY BE USED FOR NEWS REPORTING AND NOT AS PART OF A SHOW OR 'SPECIAL' DEDICATED TO THE OSCARS. NO USE BEFORE THE CONCLUSION OF THE OSCARS SHOW (APPROXIMATELY 0330GMT MONDAY, APRIL 26, 2021). NO ARCHIVE USE AND NO RESALE. MUST ON-SCREEN COURTESY "CLIP COURTESY A.M.P.A.S. ©2021." <p/> NO MORE THAN THREE (3) MINUTES OF OSCARS SHOW AND OSCARS PRE-SHOW IN TOTAL MAY BE USED BETWEEN THE CONCLUSION OF THE OSCARS TELECAST (APPROXIMATELY 0330GMT ON MONDAY, APRIL 26, 2021) AND 0700GMT ON TUESDAY, APRIL 27, 2021. DURING THIS PERIOD, ANY USE OF A.M.P.A.S. POOL VIDEO INCLUDING RED CARPET VIDEO OR BACKSTAGE AWARDS CEREMONY VIDEO, MUST BE DEDUCTED FROM THE THREE (3) MINUTES. NO MORE THAN ONE (1) MINUTE OF OSCARS SHOW AND OSCARS PRE-SHOW, NOT SEPARATE FROM THE THREE (3) MINUTES, MAY BE USED FROM 0700GMT ON TUESDAY, APRIL 27, 2021 TO 0700GMT ON MONDAY, MAY 3, 2021. ALL OSCARS SHOW AND OSCARS PRE-SHOW FOOTAGE MUST BE REMOVED FROM ALL DIGITAL PLATFORMS FROM 0700GMT ON MONDAY, MAY 3, 2021. <p/> FOR USE AFTER 0700GMT ON MONDAY, MAY 3, 2021, CONTACT THE ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES BY EMAIL: PUBLICITY(AT)OSCARS.ORG FOOTAGE AND PHOTOS CANNOT BE USED IN A MANNER THAT SUGGESTS THE ILLUSION OF A LIVE RED CARPET PROGRAM OR OSCARS SPECIAL. USE OF SCREEN GRABS AS STILL IMAGES IS ONLY PERMITTED WITH WRITTEN CONSENT FROM THE ACADEMY, AND CAN ONLY BE USED AFTER THE CONCLUSION OF THE TELECAST, MUST COURTESY SONY PICTURES CLASSICS & STUDIOKANAL*~ Ja, auch in Zeiten Pandemie werden sie mit Spannung erwartet: die Academy Awards. In der Nacht zum Montag war es soweit: die Verleihung der Oscars 2021. Hier die Preisträger in den wohl prestigeträchtigsten Kategorien: Bester Film wurde "Nomadland" der aus China stammenden Regisseurin Chloé Zhao. Beim Anblick von Brad Pitt, der ihr den Preis überreichte, sei sie fast in Ohnmacht gefallen, so die Zhao. Sie bekam für ihren Film über Arbeitsnomaden in den USA auch den Oscar für die Beste Regie, ihre Darstellerin Frances McDormand die Auszeichnung für die Beste Hauptdarstellerin. Für sie ist es bereits der dritte Oscar. Bester Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins für seine Leistung als Demenzkranker in "The Father". Vor 19 Jahren hatte der heute 83-Jährige diese Auszeichnung schon einmal erhalten. Im Rennen um den Auslands-Oscar für den Besten fremdsprachlichen Film setzte sich der dänische Beitrag "Der Rausch", im Original "Druk" von Thomas Vinterberg und mit Schauspieler Mads Mikkelsen durch, gegen Beiträge aus Hongkong, Rumänien, Tunesien und anderswo. Der Streamingdienst Netflix konnte sieben der Trophäen einheimsen. Die Oscar-Verleihung hätte bereits Ende Februar stattfinden sollen, wurde aber wegen der Pandemie verschoben. Wegen der geltenden Abstandsregel wurde die Veranstaltung von mehreren Orten aus übertragen. Mehr als ein Dutzend Hollywood-Stars moderierten, darunter Renée Zellweger, Brad Pitt und Joaquin Phoenix. Die Academy hatte im Vorfeld angekündigt, diverser werden zu wollen. Dies habe sich in den diesjährigen Nominierungen niedergeschlagen.

