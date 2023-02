STORY: Der Rosenmontagszug in Düsseldorf gilt als der politischste in ganz Deutschland. Und diesem Ruf wurde der Zug in der Landeshauptstadt auch in diesem Jahr gerecht. Vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine, über die Lage der Menschenrechte und die Proteste im Iran, die Diskussion über die kulturelle Aneignung und dem Brexit. Alle großen Themen wurden in Düsseldorf aufs Korn genommen. Und die wichtigen Menschen aus Politik und Gesellschaft bekamen ihr Fett ab. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hieß es in der ganzen Stadt wieder Helau. Der Karnevalszug stand diesmal deshalb auch folgerichtig unter dem Motto: "Wir feiern das Leben." Anders als in anderen Städten werden hier die Motive der Mottowagen erst am Rosenmontag gezeigt. Umso größer ist deshalb die Überraschung. Hunderttausende Narren in der Rheinmetropole jubelten am Straßenrand und feierten begeistert mit. Und da durften auch der traditionelle Spielmannszug und die sportlichen Funkemariechen nicht fehlen. Insgesamt nehmen 122 Wagen am Zug teil, 12 von ihnen sind Mottowagen.

Mehr