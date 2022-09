STORY: Zum Abschiednehmen und Trauern nach einem Todesfall gehört bekanntlich auch das Schwelgen in Erinnerungen, den schweren, den schönen und den lustigen. Nicht anders zum Tod von Königin Elizabeth der Zweiten, zu deren Anlass die ehemalige Premierministerin Theresa May eine Anekdote vor dem Unterhaus erzählte: "Ich erinnere mich an ein Picknick in Balmoral. Das Catering kam an, wir alle fassten mit an, um den Tisch zu decken. Ich griff nach einem Stück Käse, legte ihn auf einen Teller, brachte ihn in Richtung Tisch. Der Käse fiel vom Teller, und ich hatte den Bruchteil einer Sekunde, um mich zu entscheiden. Ich nahm den Käse, legte ihn auf den Teller und stellte ihn auf den Tisch. Erst dann sah ich, dass jeder meiner Bewegungen von Ihrer Majestät der Königin verfolgt worden war. Wir sahen uns an, sie lächelte, der Käse blieb auf dem Tisch."

