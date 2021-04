Da war er wieder, der auberginefarbene Bentley der Queen. Lange hatte man ihn nicht gesehen und das gilt auch für die Königin selbst, die nun erstmals in diesem Jahr einen Termin von Angesicht zu Angesicht und vor Ort mit ihren Untertanen wahrgenommen hat. Vor Ort, das war am Mittwoch Englefield Green in der Nähe von Windsor Castle, wohin sich die bald 95-jährige Königin zusammen mit ihrem fast 100-jährigen, zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Mann Prinz Philip nach Ausbruch der Pandemie zurückgezogen hatte, vorsichtshalber. Nun besuchte die Monarchin also eine Gedenkstätte der Luftstreitkräfte in Surrey, anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Royal Australian Air Force. Denn die Queen, sie ist auch Königin von Australien und damit das dortige Staatsoberhaupt. Vor zwei Tagen hat Großbritannien den geltenden Lockdown gelockert - für die Queen offenbar Grund genug, sich wieder "in echt" zu zeigen. Zuletzt hatte sie sich im Dezember in Windsor gezeigt. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr hatten Elizabeth II. und ihre Familie ihre Verpflichtungen hauptsächlich per Videoschalte wahrgenommen.

