STORY: Wieder ein Jahr ist vergangen, die Queen begeht erneut ihren Geburtstag, zum 96. Mal, und zwar am 21. April. Traditionell wird erst im Juni gefeiert, mit einer Parade in London, des besseren Wetters wegen. Elizabeth hatte sich nach Beginn der Covid-19-Pandemie nach Schloss Windsor westlich von London zurückgezogen und Termine seither verstärkt per Videoschalte wahrgenommen oder an ihre Familienmitglieder abgetreten. Zuletzt hatte der Buckingham Palast mitteilen lassen, die Queen werde in Zukunft kurzfristig über die Teilnahme an Veranstaltungen entscheiden. Mit längerfristigen Zusagen sei nicht mehr zu rechnen. Die Königin, die nun seit mehr als sieben Jahrzehnten auf dem Thron sitzt, gilt als Musterbeispiel an Zuverlässigkeit, auch was das Einhalten von Terminen angeht. In den vergangenen Monaten aber hatte sie immer wieder ihre Teilnahme abgesagt oder sich mit Gehstock gezeigt. Beides hat zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand geführt. Dazu haben auch der Tod ihres Ehemanns Philip vor rund 12 Monaten und eine in diesem Jahr überstandene Coronainfektion beigetragen. Diese aber, so der Palast, sei mild verlaufen.

