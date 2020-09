Weltweit haben Menschen am Freitag beim globalen Klimastreik für mehr Maßnahmen gegen die Erderwärmung demonstriert. Der Tag begann in Sydney mit ein paar Demonstrierenden, die ein Zeichen setzen wollten. Auch auf den Philippinen wiesen einige auf die Gefahren des Klimawandels hin. Mehr Menschen waren es dann in Berlin, wo die Demonstration mit Tausenden Teilnehmern auf Fahrrädern und zu Fuß durch die Hauptstadt zog. Vor dem Brandenburger Tor hörten die Demonstrierenden dann im Regen musikalischen Beiträgen und Reden zu. Stephan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: "Und auch wenn wir die globale Erwärmung bei 1,5 Grad stoppen, wird der Meeresspiegel noch jahrhundertelang weiter ansteigen, weil es ja immer noch wärmer ist, als vorindustriell und es einfach so lange dauert, bis die Eismassen schmelzen. Die Klimakrise macht auch keine Pause. Auch nicht während Corona. Wir sehen die verheerenden Brände in Kalifornien. Wir haben in Sibirien verheerende Brände gesehen, in Australien zu Anfang des Jahres. All diese Dinge sind vorhergesagt worden. Und gerade ist noch einmal eine detaillierte Übersichtsstudie erschienen, die zeigt: Ja, die globale Erwärmung verschärft massiv das Waldbrandrisiko." Fridays For Future wollte deutschlandweit Kundgebungen an rund 400 Orten veranstalten, wie hier in Köln und in Hamburg. Die Bewegung fordert einen Kohleausstieg bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende. Auch Deutschlands In Berlin war auch die bekannte deutsche Aktivistin Luisa Neubauer vor Ort und eine Rede: "Wir sind nicht hier, weil die Klimakrise gefährlich ist. Wir sind hier, weil wir wissen, dass es nicht so bleiben muss. Wir sind nicht hier, weil es brennt, sondern weil wir wissen, dass man löschen kann." Die Gründerin von Fridays For Future Greta Thunberg war in ihrem Heimatland Schweden im Einsatz. In Stockholm nahm sie an einem Protest teil, bevor sie auf ihrem Fahrrad zur Schule fuhr. "Wir müssen die Klimakrise behandeln wie eine Krise. So einfach ist es. Die Klimakrise wurde nie so behandelt wie eine Krise und solange wir das nicht tun, werden wir sie nie - in Anführungszeichen - lösen." "Wollen Sie mehr Wissenschaftler, mehr Aktivisten in den Medien sehen? Was wollen Sie?" "Dass die Wahrheit erzählt wird." "Was ist die Wahrheit?" "Ja genau, was ist die Wahrheit." Die EU-Kommission stellt eigenen Angaben zufolge neben der Coronakrise auch den Kampf gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt ihrer Arbeit der kommenden Monate. Für 2030 solle die CO2-Einsparung auf "mindestens 55 Prozent" angehoben werden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangene Woche.

