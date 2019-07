Die Arbeit von Schäfer Olaf Kolecki erfüllt mehr als einen guten Zweck. Seine Schafe mähen den Rasen. Nicht irgendeinen Rasen, sondern den im Schlosspark Sanssouci. In dem bekannten Park in Potsdam ist er, und damit das nur noch wenig bekannte Schäfer-Handwerk, für die Öffentlichkeit sichtbar. "Nirgendwo kann man sich eigentlich der Öffentlichkeit besser präsentieren als in solchen Parkanlagen hier. (SCHNITT) Und ich sage mal, dieses Feedback, was man dann kriegt, das bestärkt einen eigentlich in der Sache, die man tut." Außerdem ist die Weidewirtschaft gut für die Artenvielfalt. Wenn die Schafe fressen, sind auch Samen diverser Pflanzen mit dabei, die dann an einem anderen Ort wieder ausgeschieden werden und neu keimen. Auch der Boden selbst profitiert, der Boden bleibt lockerer, als wenn man einen Rasenmäher nutzen würde. Mäuselöcher hingegen werden zugetreten, so dass die Schädlinge kaum eine Chance haben. Gleichzeitig nutzt es der Artenvielfalt bei den Schafen selbst. Denn die hier eingesetzten Tiere gehören zu den Bentheimer Landschafen, eine Rasse, die in ihrem Bestand stark gefährdet ist. Die Schlösserverwaltung profitiert, weil dank der Schafe kein Grünschnitt anfällt. Und selbst die Wissenschaft nutzt die Tiere: Die Uni Potsdam verfolgt das Projekt und führt Vergleiche zwischen beweideten und unbeweideten Flächen durch. Und auch für Olaf Kolecki persönlich erfüllen die Schafe einen besonderen Zweck. "Es ist sehr anstrengend. Der Tag hat 13,14,15 Stunden. Aber wenn man den Schafen so beim Fressen zuguckt, das ist unheimlich beruhigend." Eine Win-win Situation auf allen Ebenen also. Vor allem, so Schäfer Kolecki, weil es wegen des Anbaus von Nutzpflanzen immer schwieriger werde Weideflächen zu finden.