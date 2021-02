Es läuft anscheinend gut bei ihr: Diese russische „Babuschka", also Großmutter, lebt allein am Ufer des berühmten Baikalsees, des mit über anderthalb Kilometern tiefsten Süßwasser-Sees der Erde. Ljubow Morjechodowa geht hier jeden Tag auf das dicke Eis. Ihre Schlittschuhe, die sie unter Filzstiefeln trägt, sind etwa im gleichen Alter wie sie, also fast 80 Jahre alt. "Ich brauche sie für verschiedene Dinge. Ich brauche sie, um Besorgungenzu machen und einfach zum Spaß. Um Schlittschuh zu laufen oder um meine Kühe zu suchen. Ich kann hier und dort Schlittschuh laufen,während das Gehen durch den Schnee schwer ist. Ich bin da drüben Schlittschuh gelaufen, habe nachgeschaut - die Kühe waren nicht da, also bin ich dorthin gelaufen und habe gesehen, dass sie in der Nähedes Berges herumliefen. Ich rief sie und sie kehrten nach Hause zurück. Einfach so. Und auch ohne Arbeit, wenn ich einfach nur Schlittschuhlaufen will, kann ich es auch tun." Ihre Schlittschuhe hat ihr Vater Nikolai für Ljubow aus einer Säge und Holzstücken gefertigt, als sie noch ein kleines Kind war. Die Frau, die ihr Arbeits-Leben lang in einer Schwermaschinenanlage werktätig war, lebt heute allein und führt einen einfachen Haushalt mit mehreren Kühen und anderen Tieren. Sie liebe das Leben, die Natur und alles. In erster Linie aber liebe sie die Menschen, sagt Morjechodowa - und gleitet auf der glänzenden Oberfläche des Baikalsees davon.

