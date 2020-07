Die Bühne ist aufgebaut, der Einlass der Zuschauer hat begonnen. Sie sind gekommen, um die Show "X The Land of Fantasy" zu sehen. Monatelang mussten die Artisten pausieren. Seit dem 3. Juni sind sie zurück, hier auf der der Bühne in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. "Als wir das erste Mal wieder auf die Bühne sind, fühlte es sich an wie vor der Premiere im August vergangenen Jahres. Wir waren so aufgeregt. Es war so viel Zeit vergangen", so He Guowei, ein Spezialist für menschliche Jonglage. Von Januar bis Mai trainierten die Künstler zu Hause. Für die Wiederaufnahme musste dann noch einmal viel geprobt werden. Es gab Umbesetzungen, denn einige ausländische Künstler waren in ihre Heimat gereist und nicht zurückgekehrt. Nicht so Caroline Huang, die zwischenzeitlich in die USA gereist war. "Ich bin nicht so dermaßen außer Form geraten, weil ich in den Vereinigten Staaten etwas trainieren konnte." Doch das Unternehmen Cirque du Soleil hat Federn lassen müssen. Die Coronaviruspandemie brachte Proben, Shows und Neuentwicklungen zum Erliegen - und die Firma damit an den Rande des Bankrotts. Nun aber läuft "X The Land of Fantasy" wieder, hier in Hangzhou. Eine weitere Show läuft seit Anfang Juli in Mexiko. Ab Herbst könnten Vorstellungen in den USA hinzukommen. Einen normalen Betrieb, so wie vor der Coronapandemie, erwarten die Veranstalter nicht vor 2023.