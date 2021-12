Perugia, Italien Francesca Cesarini ist 15 Jahre alt Sie wurde ohne Hände und mit nur einem Bein geboren Ihr Lieblingssport ist trotzdem Stangentanz O-TON FRANCESCA CESARINI, TEENAGER: ''Ich mag daran, dass ich mich frei fühlen kann. Denn ich weiß, ich kann tun, was ich will. Das ist sehr schön." An der Stange ist Francesca sehr geschickt Deshalb wurde sie bereits mit einer Goldmedaille geehrt Sie weiß, was sie will und zeigt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Mehr