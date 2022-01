Seit Helmut Kohl die Sternsinger 1984 zum ersten mal empfing, kommen sie jedes Jahr ins Kanzleramt. Erstmals nach 16 Jahren gab es wieder eine Premiere. Es war Olaf Scholz, der die Sternsinger zum Jahreswechsel empfing. Stellvertretend für alle Könige kamen die vier Mädchen und Jungen aus Wolfsburg im Bistum Hildesheim nach Berlin angereist. Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar ziehen in ganz Deutschland Sternsinger von Haus zu Haus. In diesem Jahr unter dem Motto: "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit." "Wir wissen, dass es sich um eine weltweite Pandemie handelt, und das sollte uns daran erinnern, dass wir alle füreinander verantwortlich sind, egal wo auf der Welt wir uns befinden, und deshalb bin ich sehr dankbar, dass Sie sich so engagieren , ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Unterstützung und danke Ihnen für Ihren Segen"." Laut Kindermissionswerk ist das Sternsingen die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Seit 1959 wurden rund 1,23 Milliarden Euro für mehr als 76.500 Projekte in Asien, Ozeanien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa gesammelt.

Mehr