STORY: Gemeinsames Backen bei Katja Schütz aus Berlin. Die Biologin hat vier Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Die drei Mädchen Polina, Marta und Mascha und den Jungen Makar, der sich nicht filmen lassen wollte. Alle kommen aus Kiew Die Eltern der Jugendlichen sind befreundet und haben sie in Liviw in der Westukraine in den Bus nach Deutschland gesetzt. Vermittelt wurde die Busfahrt vom Basketball-Verein Alba-Berlin. Auch wenn sie jetzt in Sicherheit in Berlin sind, mit den Gedanken sind Polina und Marta in der Ukraine. Sie verfolgen die Nachrichten aus ihrer Heimat ganz genau. Dabei sind sie besorgt, aber auch entschlossen: "Wir sprechen jeden Tag darüber: Wir sind hier in Sicherheit, aber unsere Familien sind in der Ukraine und wir können nichts tun." "Wir sind kein weiches Volk, wir sind wirklich stark und wir werden unser Land wieder aufbauen. Und es wird von Menschen wie mir und Polina wieder aufgebaut werden." Katja Schütz hatte über einen Bekannten Kontakt zu Alba Berlin und sich bereit erklärt, die Jugendlichen aus der Ukraine aufzunehmen. Sie wollte helfen. Und sie ist beeindruckt von ihren neuen Mitbewohnern: "Also, die haben eigentlich für sich in eine so blühende Zukunft gesehen. Die ganzen alten Strukturen sind langsam weg. Und wir haben jetzt einen tollen neuen Präsidenten. Und wir schaffen das mit der Korruption. Die waren vor drei Wochen noch im Ski-Urlaub. Es ist so, als würden wir jetzt irgendwie unsere Kinder, keine Ahnung, nach Großbritannien schaffen, mal eben so. Das ist so krass." Die vier Jugendlichen, die jetzt bei Katja Schütz wohnen, haben beschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und sie machen Pläne. Für eine hoffentlich bessere Zukunft.

