STORY: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause geht es in Kürze wieder los. Das weltbekannte Tomatina-Festival lädt ein zur legendären Tomatenschlacht in den Straßen der spanischen Stadt Buñol, westlich von Valencia. Rund 130 Tonnen Tomaten wurden am Dienstag im nahe gelegenen La Llosa verladen, um zur dann nach Buñol transportiert zu werden. Und wer sich fragt, wo diese vielen Tomaten herkommen, dem kann der Arbeiter Ivan Fonfria das ganze etwas genauer erklären: "Wir bauen normale Tomaten an, bis sie kurz vor der Reifung stehen. Dann kommen sie in einen Kühlraum bei niedrigen Temperatur, bis sie herausgenommen werden, um sie ganz reifen zu lassen. Wir laden sie in sechs Lastwagen aus Buñol und verteilen sie, damit sie pünktlich überreif sind. Nach der Corona-Pandemie wird es ganz sicher ein großes Fest. Und die Leute freuen sich bereits sehr darauf." Die sechs Lastwagen mit ihrer Ladung werden dann bereitstehen, damit sich die Besucher bei der traditionellen Veranstaltung, die so chaotisch wie immer zu werden verspricht, gegenseitig mit Tomaten bewerfen können. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren für die 75. Auflage dieses Festes. Nach Angaben der Organisatoren werden rund 15.000 Menschen erwartet.

