Wenn Alexander Cardinale seine Tochter Zoe in den Händen hält, kommen ihm die Tränen. Um schwanger zu werden, hatten sich seine Frau und er an eine Kinderwunschklinik gewandt. Die Mediziner hatten allerdings die Embryonen vertauscht. Zwei Kinder kamen deshalb in den falschen Familien zur Welt. O-TON ALEXANDER CARDINALE, VATER: "Der Moment, in dem unsere zweite Tochter geboren wurde, hätte einer der glücklichsten meines Lebens sein sollen. Aber ich war sofort beunruhigt und verwirrt, weil es ich sie gar nicht erkannte. Eine Verbindung mit dem neuen Baby aufzubauen, eine Familie mit zwei Kindern zu werden und sich gleichzeitig immer quälende Fragen zu stellen und dunkle Gedanken des Zweifels wegzuschieben, das war die Hölle." Dem Paar wurden stutzig, als es bemerkte, dass das Baby eine andere Hautfarbe hat. Ein DNA-Test brachte schließlich Gewissheit. Gemeinsam mit dem anderen Elternpaar entschieden sie schließlich, die Babys zu tauschen. O-TON DAPHNA CARDINALE, MUTTER: "Unsere Erinnerungen an die Geburt werden für immer getrübt sein durch die bizarre Tatsache, dass unser biologisches Kind jemand anderem gegeben wurde. Und das Baby, was ich geboren habe, konnte ich nicht behalten. Die Tochter, die mit der wir eine Beziehung geknüpft hatten, war nach Monaten voller Liebe und Zuneigung einfach weg. Wir können gar nicht beschreiben, welchen Schmerz wir erlitten haben. Es war sehr schwer, der großen Schwester den Verlust ihrer kleinen Schwester zu erklären, die sie ins Herz geschlossen hatte und zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Es war einfach brutal." Das Paar hat nun die Kinderwunschklinik auf Schadensersatz verklagt. Dass das Geld ihr Unglück nicht wieder gut machen kann, wissen Sie. Doch sie wollen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

