Es ist der erste Auftritt dieses humanoiden Roboters in einem Musikvideo. Sein Name lautet COMAN+ und er spiegelt in seiner Anatomie die Maße eines durchschnittlichen Erwachsenen wieder: Er ist 1,7 Meter groß und wiegt rund 70 Kilogramm. Entwickelt wurde die Maschine in einem italienischen Institut für Technologie Labor für Robotic in Genua. In dem Video des Künstlers Alex Braga soll die Idee eines sogenannten "digitalen Humanismus" transportiert werden. Das bedeutet für den Künstler, dass ein harmonisches und ideales Gleichgewicht zwischen den Menschen und den Maschinen angestrebt wird. In dieser Vision soll die künstliche Intelligenz den Menschen so gut wie möglich ergänzen. Dieser Roboter ist die jüngste Entwicklung des Instituts. Hergestellt wurde er unter anderem aus Aluminium und Titan, damit er nicht allzu schwer wird. Mit seinen Armen soll er Gewichte von bis zu zwölf Kilogramm tragen können. Aber das Besondere ist die Fähigkeit, die Kräfte modulieren zu können. Gedreht wurde das Video mit dem Titel "Spleen Machine" im Labor für Robotik an Genuas.