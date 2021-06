Auch wenn sie vielleicht so aussehen, sind es keine Gemälde. Der brasilianische Künstler Eduardo Srur malt nämlich nicht, sondern arbeitet für seine Kunstwerke mit Plastik. Werke berühmter Künstler macht er nach, ohne einen Tropfen Farbe zu benutzen. Recycelte Plastikfetzen, die er von Straßen und aus Flüssen aufgesammelt hat, verenden am Ende nicht in der Natur, sondern werden durch seine Hand in Bilderrahmen eingeordnet. Für seine Ausstellung hat er Werke von Picasso, Van Gogh und Warhol kopiert. "Ich habe mich auf diesen zeitgenössischen Moment eingelassen, in dem Plastik alles und jeden dominiert. Ich präsentiere diese Serie als ein Produkt, das keine Farbe hat, außer dem, was von der Industrie bereits zu Plastik verarbeitet wurde. Es wird kein Klebstoff verwendet, sondern es handelt sich hier um einen Rahmen, der extra angefertigt wurde und in den ich dann die Plastiktüten einarbeite. Ich mache eine Anhäufung von Plastiktüten, die am Ende dieses Bild erzeugt, das Sie hier sehen." Irgendwo produziert, diverse Dinge in den Händen vieler Personen durch die Welt getragen - so hat jeder Plastikfetzen eine Geschichte. Durch die Hände und die Vorstellungskraft von Srur ergeben sie dann ein Bild. Das Bewusstsein für die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll ist bei Srur in den vergangenen Jahren immer größer geworden: "Ich mache eine Vorhersage, dass diese Werke für viele Jahre in der Geschichte der Menschheit bleiben werden, ebenso wie das Plastik, das wir in der Natur unsachgemäß entsorgen. Wir wissen, dass die Mona Lisa viel älter als 200 Jahre ist. Die Kunststoffe, die wir verwenden, werden irgendwann auch mehr als 200 Jahre in der Natur sein." Die Ausstellung "Naturaleza Plastica" beginnt zur zweiten Hälfte des Jahres in Sao Paulo.

