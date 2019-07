Den Einheimischen und den Touristen in Kopenhagen wurde es schon Ende Juli ganz weihnachtlich zumute. Denn am Montag startete in der dänischen Hauptstadt der Weltkongress der Weihnachtsmänner. Das Treffen hat Tradition, in diesem Jahr ging es zum 62. Mal über die Bühne. Weihnachtsmänner und -frauen waren aus der ganzen Welt angereist, dazu auch Elfen und sonstige Helfer des Weihnachtsmannes. Auf dem Kongress konnten sich die Teilnehmer über die neuesten Trends der Branche austauschen. Oder einfach nur zusammen Spaß haben. Im Sommer ist das für Weihnachtsmänner noch möglich, sagen diese Weihnachtsfrau aus Japan und dieser Weihnachtsmann aus Großbritannien: "Jetzt ist zwar noch nicht so richtig Urlaubszeit, aber wir haben mehr Zeit als an Weihnachten. Deshalb treffen wir uns und haben den Kongress." "Es ist großartig. Wir machen das jeden Juli. Ich war nicht jedes Jahr hier, aber bestimmt die vergangenen sieben Jahre." Insgesamt dauert der Weihnachtsmannkongress in Kopenhagen vier Tage. Auf dem Programm am Montag stand neben einer Parade durch die Innenstadt auch eine gemeinsame Bootstour. Vorträge, Vorführungen, ein Hindernisrennen und Partys sind geplant. So in Stimmung gebracht, kann Weihnachten natürlich kommen.