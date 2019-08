Mit einem Rucksack voller Goldmünzen sind zwei Diebe am hellichten Tag aus einem Gebäude der mexikanischen Münzprägeanstalt in Mexico City herausspaziert. Im Inneren sollen die beiden zuvor einen Wachmann zu Boden geworfen und seine Waffe mitgenommen haben, teilte die mexikanische Polizei mit. Einer der Räuber soll dann zu einem Tresorraum gegangen sein, der offen stand. Dort befüllte er seinen Rucksack mit 1567 Goldmünzen. Umgerechneter Wert: zweieinhalb Millionen Dollar. Er habe gar nichts von dem Raub mitbekommen, sagte dieser Angestellte. Erst auf Facebook und in den Nachrichten habe er gesehen, was passiert sei. "Man hat uns völlig aufgegeben", kritisiert dieser Anwohner. Diese Unsicherheit diese Raubüberfälle passierten ständig. Wie könne so etwas bei so viel Polizei passieren? Die als "Centenarios" bezeichneten Goldmünzen haben zwar nur einen Nennwert von 50 Pesos, werden jedoch für 31.500 Pesos pro Stück gehandelt. Die Münze wurde erstmals 1921 geprägt, um dem 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Mexikos von Spanien zu gedenken. Die gestohlenen Münzen dürften nun vermutlich vor allem für die Unabhängigkeit der Diebe sorgen.